AVIS DE DECES - Monsieur Christian GUYON

CHAGNY - FONTAINES - CHARRECEY



Annie, son épouse ;

Eric et Céline, son fils et sa belle-fille ;

Alexis, Lucie, ses petits-enfants ;

Claude et Nicole, son frère et sa belle-sœur ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès

Monsieur Christian GUYON

survenu le 13 juillet 2024,

à l'âge de 75 ans.

La cérémonie civile sera le jeudi 18 juillet 2024 à 10h30

à la salle de cérémonie 115 avenue Boucicaut,

de Chalon-sur-Saône.

Condoléances sur registres.

Pas de plaques, fleurs naturelles ou des dons au profit du service médecine de l'hopital de Chagny.

La famille remercie toutes les personnes qui prendront part à sa peine.