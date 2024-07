L’Association des Maires ruraux de Saône-et-Loire interpelle les Députés

La ruralité est, dans notre département comme ailleurs, en attente de mesures fortes pour assurer sa vitalité, son attractivité, être toujours plus accueillante, et permettre aux familles d’y vivre avec le même niveau de services qu’en ville.

Nous saisissons dès ce jour les Députés et qui viennent d’être élus et leurs demandons avec force et impatience de :

1. Faire vivre l’école rurale

Avec une mesure simple : aucune fermeture de classe ne doit intervenir dès lors qu’un effectif de 16 élèves est atteint. Nous demandons que la Direction académique ne désarticule pas notamment les petits regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI).

L’Ecole rurale est une chance pour nos enfants car elle conjugue proximité et qualité de l’enseignement.

2. Rendre la mobilité plus simple

En votant des crédits pour financer le déploiement de solutions permettant aux ruraux d’accéder aux services distants avec un fonds annuel à hauteur de 200 000 € par bassins de mobilité pour assurer le déploiement d’une animation de services adaptés au contexte rural.

3. Libérer la rénovation du bâti rural

Attribuer des aides à la rénovation des logements locatifs communaux non sociaux, et subventionner le désamiantage dans le cadre des opérations de rénovation de toiture des bâtiments publics.

C’est répondre à la situation de la majorité des communes rurales qui disposent d’un parc de logements locatifs communaux, composé d’ensemble mixtes liant logements, équipements publics (mairie, poste, école), et commerces.

Instaurer une taxe d’habitation progressive sur les logements vacants (THLV).



4. Garantir aux 352 communes retenues en zones de revitalisation rurale qu’elles le restent afin de faciliter les implantations d’entreprises.

Adopter dans la loi de finances 2025 les dispositions le permettant, après le cafouillage du Gouvernement précédent et de la Ministre D. Faure sur le sujet, il s’agit notamment que la loi confirme le maintien dans ce dispositif d’exonération fiscale les 89 communes de Saône-et- Loire « repêchées » en juin.

Nous saisissons également le Préfet Yves SEGUY, pour qu’il fasse connaitre sans attendre au futur Gouvernement nos premières attentes qui seront suivies d’autres propositions sur l’accès aux soins, la jeunesse ou encore les finances des collectivités rurales.

J.F. FARENC, Président, et le Bureau de l’A.M.R. 71