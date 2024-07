A découvrir à Saulieu, le musée François Pompon, sculpteur animalier

Originaire de Saulieu en Cote d’Or, François Pompon est aujourd’hui une référence pour les sculpteurs animaliers par l’élégance de son style. Il repose à Saulieu, veillé par un grand condor lisse et imperturbable.

Ce fils de menuisier et ébéniste est né en 1855 à Saulieu. Son père aurait aimé le voir suivre ses traces mais, amoureux de la pierre, il part à quinze ans en apprentissage chez un marbrier dijonnais. Il y apprend la taille et suit des cours d’architecture, de gravure et de sculpture.

A vingt ans il monte à Paris et s’inscrit à l’école des Arts décoratifs ou l’un de ses professeurs n’est autre que le célèbre sculpteur animalier Pierre Rouillard. La ménagerie du Jardin des Plantes est son atelier de réflexion.

Puis il s’installe dans un atelier-logement, d’ou il ne déménagera jamais et se marie à Berthe en 1882. Pour gagner sa vie, il travaille comme praticien et taille la pierre ou le marbre, pour le compte de sculpteurs reconnus. Le soir, chez lui, il redevient artiste et se spécialise dans le portrait.

En 1890 il rencontre Auguste Rodin, ce dernier lui confie la direction de l’atelier.

En1896 il travaille chez René de Saint-Marceaux. Il y reste 17 ans et fournit de petites compositions personnelles.

Vers les 50 ans, il se consacre à la sculpture animalière. Il dessine formes et mouvements sur des petits carnets. Il s’intéresse au déplacement des animaux au sein du Jardin des Plantes.

Il se promène avec une petite boite à sculpter dans laquelle plâtre ou argile trouvent formes. Il a des yeux au bout des doigts.

En 1922, Pompon connait enfin la gloire grâce à son grand ours polaire exposé au Salon d’Automne. Ce sont ensuite panthère, hyène, pélicans ou encore le condor qui veille sur sa tombe au cimetière St Saturnin ou encore le taureau qui monte la garde au centre de la ville de Saulieu, au bord de la Nationale 6.

Au cœur de la capitale du Morvan, le musée Pompon met en lumière la vie de l'artiste François Pompon et son travail. Le sculpteur étant natif de la ville, cette ancienne demeure de Saulieu offre une atmosphère idéale pour découvrir les passionnantes collections de ce musée. Ses différentes salles nous plongent aussi dans l'histoire et la culture locale, particulièrement la gastronomie et les traditions populaires.

Cet homme modeste, a certainement trop attendu pour se faire connaître, Depuis des expositions de ses sculptures, modelages, dessins, des photographies, toutes sur le thème animalier, permettent de le découvrir, lui qui inspire encore aujourd’hui de nombreux jeunes artistes.

JC Reynaud