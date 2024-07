La Croix Rouge de Saône et Loire s'élance vers les Jeux Olympiques de Paris

Pendant toute la durée des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques, plus de 8 000 volontaires Croix-Rouge, parmi lesquels 5 000 secouristes et 160 personnes en situation de handicap, seront mobilisés pour les cérémonies d’ouverture et de clôture, sur ⅔ des sites officiels de compétition et dans les fan-zones (soit 700 dispositifs). Cela représente 500 intervenants, en moyenne, mobilisés chaque jour, soit près de 7 500 vacations secouristes.

Parmi eux, 35 bénévoles de la Croix-Rouge de Saône-et-Loire seront présents, aussi bien pendant les Jeux Olympiques que pendant les Jeux Paralympiques. La première rotation est partie ce mardi 23 juillet, composée d’équipiers de Chalon, Macon et Montceau.

Secouristes et bénévoles de l’Action Sociale dans les starting-blocks

A partir d’aujourd’hui, les bénévoles de la CRf 71 seront présents sur le sol parisien pour participer à cet évènement mondial.

« La Croix-Rouge s’est regroupée avec 3 autres associations de sécurité civile pour répondre aux demandes de Paris 2024. Avec la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme, l’Union Nationale des Associations de Secouristes et Sauveteurs, l’Ordre de Malte France et la Fédération des Secouristes Français Croix Blanche, ce sont plus de 10 000 volontaires qui seront engagés au sein de ce groupement. » explique Nicolas Loichot, Directeur Territorial de l’Urgence et du Secourisme de Saône-et-Loire.

« Notre action Croix-Rouge a commencé dès le 8 mai, quand la Flamme Olympique a débarqué à Marseille. Une centaine de bénévoles a assuré la sécurité sanitaire sur toutes les animations qui étaient organisées dans la ville à cette occasion pendant deux jours. Et nous sommes depuis présents sur un bon nombre d’étapes de la Flamme qui a maintenant regagné Paris. D’ailleurs, coïncidence ou pas, le 8 mai était la Journée Mondiale de la Croix-Rouge ! »

Jusqu’à la fin des Jeux, les bénévoles, salariés, étudiants, jeunes en service civique… de la Croix-Rouge française seront présents partout sur le territoire métropolitain et ultramarin, lors des événements organisés autour des Jeux mais aussi dans ses établissements. Ça a déjà été le cas le long du parcours de la flamme qui a traversé 400 villes et villages avec 67 villes-étapes.

Durant l’été, ils assureront la sécurité bien-sûr mais proposeront aussi des initiatives autour de l’inclusion par le sport, des initiations aux premiers secours, des compétitions amicales…

La Croix-Rouge labellisée « Terre de Jeux »

Grâce au label Terre de Jeux, la Croix-Rouge française va être au cœur de cet événement à l’écho planétaire. Ce label lui permet de faire partie des organismes de coopération. “C’est d’abord une reconnaissance de notre association comme acteur majeur de sécurité civile, explique Johann Olivier, chef de projet Jeux olympiques et paralympiques à la Croix-Rouge française. C'est aussi une opportunité de faire rayonner notre emblème, de valoriser nos missions et nos valeurs, de montrer la complémentarité de nos expertises dans le secourisme, l’action sociale, la formation, l’accompagnement des plus vulnérables”.

Prêts pour ce rendez-vous !



« L’organisation de ce dispositif hors-norme est prévue depuis plusieurs mois. Cela a commencé avec les demandes d’accréditations dès fin 2023 et ça ne s’est jamais arrêté depuis, explique Nicolas Loichot, Nous sommes en contact avec nos instances nationales quasi quotidiennement pour gérer l’acheminement de nos bénévoles sur les sites olympiques mais également pour organiser leur hébergement, leurs repas, etc. On propose du « all-inclusive » à nos bénévoles ! C’est la moindre des choses vu l’engagement de nos bénévoles ! Un bon nombre d’entre eux a posé ses congés estivaux pour pouvoir participer aux missions JOP pour que la Croix-Rouge puisse assurer toutes les missions qui lui ont été confiées.

C’est une équipe entière de plusieurs dizaines de personnes qui travaille sur ce projet au siège à Paris pour que tout se déroule parfaitement.

Une douzaine de missions a été confiée à notre Délégation Territoriale. Cela va du chauffeur logistique aux équipes d’évacuation. Le 71 sera présent à tous les niveaux : nous avons des binômes qui vont veiller sur le public, des équipes complètes qui seront présentes sur les sites de compétition et des équipages qui vont assurer les évacuations d’éventuels blessés vers les postes médicaux ou les hôpitaux.

En amont, à l’échelon départemental, nous devons coordonner nos secouristes qui vont partir de nos différentes Unités Locales : Chalon, Macon, Le Creusot, Montceau, Louhans, Autun, la Clayette. Nous devons prévoir les jours et heures de départ, les véhicules qui vont être assignés sur telle ou telle mission. Tout en gardant en tête que nous conservons une activité locale en parallèle. Hors de question d’envoyer tout le monde sur les JOP alors que nous avons encore des dispositifs de secours sur notre territoire. Toutes nos équipes sont mobilisées et elles seront toutes au rendez-vous ! »

La Croix-Rouge recrute en Saône et Loire



Que ce soit pour du secourisme, de la formation ou des actions sociales, la Croix-Rouge est toujours à la recherche de bénévoles.

« Nous avons accueilli, il y a quelques semaines, notre millième adhérent sur la Saône-et-Loire, précise Jean-Guy Cinquin, Président Territorial de Saône-et-Loire, mais nous sommes toujours à la recherche de nouveaux bénévoles, dans tous les domaines ! Avec cette volonté de venir en aide aux plus démunis, être Partout où vous avez besoin de nous »

Si vous avez envie de rejoindre l’aventure, n’hésitez pas à contacter l’Unité Locale la plus proche de chez vous ! Il y en a un peu partout sur le département : Autun, Bourbon-Lancy, Chalon, Chauffailles, Cluny, Gueugnon, La Clayette, Le Creusot, Louhans, Mâcon, Marcigny, Montceau, Palinges, Paray le Monial, Pierre de Bresse et St Germain du Bois.

Il y aura forcément une action faite pour vous !



Contact : [email protected] et sur le site https://www.croix-rouge.fr/je-deviens-benevole