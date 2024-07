AVIS DE DECES - Monsieur Jean-Claude SERMONAT

SAINT-LÉGER-SUR-DHEUNE - MAZENAY



Josette, son épouse ;

Eric et Thérèse,

Olivier et Nathalie,

ses enfants ;

Margaux et Maxence,

Elise et Thomas,

Anaïs,

ses petits-enfants ;

Jade son arrière-petite-fille chérie ;

Monique et Rémy CUSIN ;

sa belle-sœur et son beau-frère ;

ses nièces et neveux ;

ainsi que toute la famille et ses amis,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Jean-Claude SERMONAT

Ancien boucher, charcutier, traiteur.

survenu le 21 juillet 2024,

à l'âge de 78 ans.

La cérémonie aura lieu le jeudi 25 juillet 2024 à 9h15 au Complexe Funéraire, 10 rue de Pologne au Creusot.

La famille remercie le personnel soignant du Centre Hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône pour sa gentillesse et son dévouement.

Fleurs naturelles uniquement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.