Les Bourguidons Amis-Ricains avaient rendez-vous en Italie

Balade Italienne cet été pour 8 membres de l’association "Les Bourguidons Amis-Ricains " de Saint-Marcel. Au programme, une visite évidente du côté de Romentino, ville jumelée avec Saint-Marcel, avec l'accueil réservé par le maire en personne, Marco Caccia et l'ancien maire Alessio Biondo, sans compter la présence d'Eleonora Gropetti, correspondante de la presse locale. Les visiteurs ont ainsi pu remettre les cadeaux bourguignons et partager le verre de l'amitié avec les amis Italiens.

En prenant la direction de l'Abbaye de Santi Nazaeio et la commune de Carpignano Sesia, c'est un nouvel accueil digne des standards italiens qui a été réservé à notre groupe de bikers. Visite du village et accueil par le maire Christian Massara avant de partager un barbecue avec les villageoisn et de visiter le site clunisien.

Pour le 3e jour du voyage, rendez-vous était donné du côté du Lac Majeur, avant de rejoindre Novara et l'accueil réservé par Paula Colombo de l'Office de tourisme communal. L'occasion de remercier la ville de Saint-Marcel pour la mise en contact, Francette Corneloup, Alesio Biondo et Paula Colombo pour toute l'attention accordée. Un petit voyage qui devrait rester dans bien des mémoires de nos amis bikers.





