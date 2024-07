Châtenoy le Royal : Réouverture de la boulangerie de la place du marché sous le nom "Le Fournil du Marché".

Une ouverture qui tombe bien pour les nombreux clients qui restent sur le secteur Châtenoyen pendant le mois d’août, mois traditionnellement calme où de nombreux commerces de bouche sont fermés pour congés.

Youssef Bessnoun vient de reprendre la boulangerie située place du marché à Châtenoy le Royal. Après quelques travaux, il a fait son premier jour d’ouverture ce samedi 27 juillet et l’établissement sera désormais ouvert du mardi au dimanche de 6h00 à 20h00.

Ce samedi matin, il y avait affluence à la boulangerie pour acheter pain, viennoiserie, gâteaux…Youssef et son frère ont connu une première journée bien chargée. Un client venu chercher du pain a fait une remarque très encourageante : « les gâteaux sont beaux, ils ont l’air très bons et font envie. ».

Il est vrai que les vitrines très achalandées donnaient envie de se laisser tenter par la gourmandise, de plus, le boulanger offrait des cookies en dégustation pour le plus grand plaisir des petits et des grands.

C.Cléaux

Horaires d'ouverture : du mardi au dimanche de 6h00 à 20h00

Fermeture hebdomadaire le lundi