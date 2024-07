La Saône et Loire toujours en orange ce mercredi ... pour la canicule

Situation générale : On garde toujours de l'air très chaud sur la pays, mais les conditions anticycloniques faiblissent. Les orages de la nuit de mardi à mercredi sont en atténuation, mas encore présents à 6h ce mercredi au sud de la région parisienne.La dégradation orageuse entamée mardi sur la pays va se poursuivre.

Les températures vont amorcer mercredi une baisse sur la moitié nord ainsi que sur la façade ouest du pays.

Observations notables :

Canicule: la nuit est restée très chaude sur une grande partie du pays. A 5h sur les département en vigilance orange canicule, les températures sont encore souvent comprises entre 22 et 25 degrés; on a même encore 26 à 27 degrés sur le bords de la Méditerranée



Prévisibilité et incertitudes

En ce qui concerne les orages, ils pourront être encore localement forts, comme ceux de la soirée de mardi et de la nuit de mardi à mercredi. De fortes intensités pluvieuses, de la grêle et des rafales de vent pouvant atteindre les 80/90 km/h sont possibles par endroits. La prévisibilité est cependant encore très faible tant en localisation qu'en intensité. Il convient donc d'être très prudent sur les départements placés en vigilance jaune orage et de suivre attentivement l'évolution des cartes de vigilance.



Détail par phénomène



Épisode caniculaire de relativement courte durée mais particulièrement intense. Il nécessite une vigilance particulière, notamment pour les personnes sensibles ou exposées.

Évolution prévue

Mercredi, sur le Sud-Ouest, les températures minimales seront stationnaires entre 20 et 23 °C. L'épisode caniculaire sera en régression l'après-midi avec le retour au niveau 'jaune' pour les départements de la façade atlantique.

Ailleurs, les températures amorceront une baisse de quelques degrés. Néanmoins elles resteront élevées, comprises entre 30 et 35 °C sur la moitié nord (légèrement plus en Alsace) et 35 à 38 °C dans la moitié sud (localement 39°C sur le Midi méditerranéen).