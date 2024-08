AVIS DE DECES - Madame Rosine PONNELLE née BLANC

DEMIGNY



Jacky son époux,

Mélanie et Anthony Pousserol, Claire et Nicolas Guillin ses filles et ses gendres, Loris et Sacha ses petits-fils ainsi que toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Rosine PONNELLE

née BLANC

survenu le 28 juillet 2024,

à l'âge de 66 ans.

Rosine repose au 6 av. Roger Duchet à Beaune.

La cérémonie sera célébrée mardi 6 août 2024, à 10 heures en l'église de Demigny et sera suivie de la crémation dans l'intimité familiale. Ni fleur, ni plaque. Condoléances sur registres. Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.