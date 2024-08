Les dangers de l'été guettent aussi nos boules de poils

Les doigts de pied en éventail au bord de l'eau le jour, le farniente et la fête en rythme autour d'un barbecue le soir, rien de mieux pour profiter de son été. Néanmoins, si ce tableau semble idyllique pour nous, humains, il l'est beaucoup moins pour nos petits protégés qui doivent faire face, dans ces mêmes situations et durant la saison estivale plus généralement, à des menaces insoupçonnées.



CHAUD, CHAUD !

Parce que les étés sont de plus en plus caniculaires, il est très important de prévenir les coups de chaud et de tout mettre en place pour éviter une éventuelle déshydratation. En effet, dans les pires cas, cette dernière peut être fatale pour votre animal, en particulier chez les chiots et les chiens âgés qui se déshydratent en l'espace de quelques heures.

Pour éviter le drame, privilégiez les balades avec Médor tôt le matin ou tard le soir, afin de profiter de la fraîcheur. Pas question non plus de le laisser dans votre voiture, même pour un laps de temps court et avec les vitres entrouvertes. Que vous ayez un petit félin, un canidé ou un NAC, pensez également à changer régulièrement l'eau de sa gamelle pour l'inciter à boire.



Si votre petit compagnon halète de manière excessive et que ses muqueuses rougissent, il est urgent de le rafraîchir pour ne pas que sa santé se détériore. Avant de l'emmener chez le vétérinaire, humectez sa tête et ses pattes et enveloppez-le dans une serviette humide pour diminuer sa température corporelle.



En cas de fortes températures, votre animal risque également de se brûler les coussinets en marchant sur du goudron chauffé par le soleil. Dans ce cas, n'hésitez pas à lui appliquer une pommade ou à pulvériser sur sa plaie un spray prévu à cet effet.



Enfin, pensez à éloigner votre animal de compagnie de votre barbecue. En passant trop près du grill, ce dernier pourrait être victime de brûlures.



EN EAUX TROUBLES

Médor adore l'eau et particulièrement faire trempette à la mer ou à la rivière ? Soyez toutefois vigilant lors de ces sorties et ne le laissez pas se baigner en cas de mer agitée. De plus, ces séances de nage doivent être de courte durée pour ne pas risquer que votre toutou s'épuise trop loin du rivage et se noie.

De même, si de nombreux parents protègent leur piscine pour éviter que leurs enfants en bas âge ne tombent dedans, on déplore encore beaucoup trop d'accidents domestiques au cours desquels des animaux de compagnie se noient, faute de pouvoir ressortir de la piscine après y avoir chuté.



MORSURES ET PIQÛRES

Durant la belle saison, difficile pour nos petits protégés de ne pas croiser un frelon, une abeille, un serpent, une méduse ou même un épillet !

Si votre loulou se fait piquer par l'un des insectes cités, pas de panique. L'important est de retirer le dard à l'aide d'une pince à épiler et de désinfecter la plaie. Pour soulager la zone endolorie qui a émis une réaction cutanée, apposez délicatement une poche de glace dessus et appelez votre vétérinaire.

Votre chien s'est fait piquer par une méduse ? Rincez en premier lieu la zone atteinte à l'eau de mer et tentez d'extraire, en douceur, les filaments. En revanche, en cas de morsure de vipère, connue pour être très douloureuse, n'attendez pas et filez chez votre vétérinaire le plus tôt possible.

Enfin, en cas d'épillet (petit épi) coincé dans les cavités buccales, nasales ou respiratoires de votre animal, si vous y avez accès, retirez-le délicatement sans y introduire d'instrument ni de produit. Si vous ne parvenez pas à l'extraire ou que vous constatez un comportement inhabituel chez votre chat ou votre chien qui pourrait faire penser à un abcès, consultez votre vétérinaire.



DES ACTIVITÉS NON ADAPTÉES

Même si vous considérez Médor ou Felix comme votre moitié, toutes vos activités ne sont pas adaptées à ses besoins. En particulier les feux d'artifice, qui, chaque année, sont responsables de nombreuses fugues de chiens, traumatisés par le bruit de ces événements. Au lieu d'emmener votre toutou, laissez-le tranquillement à la maison où il pourra se mettre à l'abri si les détonations lui font peur.

Respectez également son rythme de vie et l'été et évitez des activités trop intenses et trop longues.

Enfin, les accidents en montagne sont également encore bien trop nombreux. Pour éviter que votre loulou ne glisse et se blesse, choisissez des chemins praticables et non escarpés et promenez-le en laisse.



Julie Pitaud