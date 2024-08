CARNET ROSE - Bienvenue à Gwenn

Gwenn JAILLET est née le 29 juillet à la maternité du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône. Elle est le cinquième enfant après Cassie, Maïlys, Rose, et Raphaël, de Chloé et Quentin JAILLET. La maman est chauffeuse de car et le papa est agent commercial à Châtenoy-le-Royal. La famille réside à Chatenoy-le-Royal. Nous souhaitons toutes nos félicitations aux parents et nos vœux de bonheur au bébé.