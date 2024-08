CARNET BLEU - Bienvenue à Maéh

Maéh PAPONNEAU est née le 25 juillet à la maternité du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône. Elle est le septième enfant d'Isabelle et David PAPONNEAU après 1 garçon et 5 filles. La maman est agent technique au collège de Chagny. Et le papa est conducteur d'installation. La grande famille vit à Chagny. Nous présentons nos félicitations aux parents et nos vœux de bonheur au bébé.