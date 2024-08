Votre enfant voyage seul ? Les dispositifs à connaître

Entre les séparations, les recompositions familiales mais aussi l'éloignement des proches, il n'est pas rare de devoir laisser son bout de chou embarquer seul dans un train ou un avion pour effectuer un voyage plus ou moins long. Une épreuve psychologiquement difficile pour les parents qui peuvent heureusement compter sur des dispositifs de sécurité adaptés pour être rassurés.



LE BUS IMPOSSIBLE

Avant toute chose, rappelons qu'un mineur voyageant sans ses parents doit obligatoirement avoir avec lui sa pièce d'identité (carte d'identité ou passeport selon la destination) et éventuellement une autorisation parentale de sortie du territoire s'il doit se rendre à l'étranger.

Cela étant dit, même en possession de ces documents essentiels, le plus souvent il ne sera pas autorisé à monter dans un autocar. La plupart des compagnies d'autobus n'ont en effet pas de services dédiés et interdisent donc aux mineurs de moins de 16 ans d'embarquer sans la présence d'un adulte à leur côté pour les voyages internationaux. Néanmoins, pour les trajets à l'intérieur de l'Hexagone, une tolérance peut exister, selon les compagnies, pour les adolescents de 12 à 16 ans en possession d'une autorisation parentale. Renseignez-vous bien en amont !



LE SERVICE JUNIOR & CIE DANS LE TRAIN

La SNCF dispose d'un service dédié aux mineurs non accompagnés baptisé « Junior & Cie ». Il permet une prise en charge par une équipe d'animateurs sur le quai de la gare, puis à bord du train en proposant des activités ludiques au bambin durant tout le trajet, avant de le confier à la personne désignée pour le réceptionner à l'arrivée.

Attention toutefois, ce service comporte plusieurs limites. Seuls les enfants de 4 à 14 ans peuvent être pris en charge, sachant que le service « Junior & Cie » n'est proposé que pendant les week-ends et les vacances scolaires. De même, il n'est disponible que pour les voyages directs, sans correspondance ni changement de gare, pour des trajets nationaux mais aussi vers Genève et Bâle (avec une autorisation de sortie du territoire). Ce dispositif est facturé en sus du billet de train, en fonction de la durée du trajet et du nombre d'enfant (à partir de 37 €).

Renseignez-vous sur les destinations incluses et organisez le voyage de votre bambin sur Juniorcie.sncf-connect.com.



PASSAGER UM EN AVION

Les compagnies aériennes ont un service dédié aux enfants voyageant seuls à travers le statut de « passager UM » pour « unaccompagnied minors » (mineurs non accompagnés). Il consiste en une surveillance des bambins par le personnel navigant durant tout le vol, mais aussi à un accompagnement par une hôtesse en cas de correspondance et jusqu'à la remise de l'enfant à la personne désignée pour le récupérer. La législation impose de réserver un certain nombre de places UM sur chaque vol, qu'il ait lieu ou non en période de vacances scolaires. Il est toutefois recommandé d'effectuer sa réservation au plus tôt en enregistrant obligatoirement le bambin sous le titre de passager UM.



Attention, bien que ce statut soit en principe réservé aux enfants de 4 à 12 ans, les conditions peuvent changer d'une compagnie à l'autre. Certaines proposent un service étendu incluant les bambins de moins de 4 ans et les adolescents parfois jusqu'à 18 ans, tandis que les low costpeuvent au contraire interdire aux moins de 16 ou 14 ans de voyager seuls. Là encore, le prix du service s'ajoutera en supplément à celui du billet et sera variable en fonction de la politique tarifaire de la compagnie.



Julie Polizzi