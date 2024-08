AVIS DE DECES - Monsieur Didier MOURON

SAINT-LÉGER-SUR-DHEUNE



Ses frères et sœurs ;

nièces, neveux,

vous font part du décès de

Monsieur Didier MOURON

Les obsèques auront lieu le 9 août 2024, à 9h15 au crématorium de Crissey, suivies du scellement de l'urne au cimetière de Saint-Léger-sur-Dheune à 16h30.

Le présent avis tient lieu de faire-part et de remerciements. Plaques et fleurs acceptées.

La famille rappelle à votre souvenir ses parents et son frère Jean-Pierre.