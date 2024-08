Une douzaine d' accidents de la circulation sur les routes de Saône et Loire ce vendredi

Encore une journée chargée pour les sapeurs-pompiers de Saône et Loire.

Les journées se suivent et se ressemblent au regard du volume d'activité enregistré par les sapeurs-pompiers de Saône et Loire. Pour ce vendredi, trois accidents de la route ont été enregistrés ce matin. A Sevrey, c'est un cycliste qui a été pris en charge sur la route départementale après un choc avec une voiture, peu après 7h du matin. Peu avant 8h, c'est à Saint Loup Géanges que les sapeurs-pompiers sont intervenus suite à une violente perte de contrôle, le véhicule ayant terminé sa course dans le fosse après des tonneaux.

Peu avant 9h, à Mâcon, rue Charles Pillet, un blessé a été pris en charge après un choc entre une voiture et un utilitaire.

A Clessé, vers midi, un accident de la circulation a mobilisé une dizaine de sapeurs-pompiers.

Vers 15h, c'est du côté de Mont Saint Vincent, qu'une voiture a terminé sa course sur le toit. Un blessé, sorti avant l'arrivée des secours, a été pris en charge.

A la même heure, un accident identique s'est produit à Gourdon.

A Chassagne-Montrachet, vers 16h, les sapeurs-pompiers de Saône et Loire sont intervenus en renfort pour la prise en charge de deux blessés dans un accident de quad.

A la même heure, à Blanzy, rue Jules Duchas, un enfant a été pris en charge après une violente chute de petite moto.

Au Rousset, un accident entre une voiture et un tracteur, a mobilisé une dizaine de sapeurs-pompiers.

Enfin, à Saint Albain, c'est une violente chute de moto qui a mobilisé un équipage, pour des douleurs d'épaule.