Avec l'été, laissez-vous porter par des recettes originales pour vos tomates

Incontournable de la saison estivale, la salade de tomates nous apporte de la fraîcheur et des saveurs tantôt acidulées, tantôt sucrées.

Mais même si on l'accompagne volontiers de mozzarella ou de burrata, ce plat emblématique de l'été peut vite devenir banal. Pour twister ses salades de tomates et varier les plaisirs, il existe quelques petites astuces simples et succulentes…



DES RECETTES PLEINES DE SAVEURS

Lassé de la salade de tomates, basilic et huile d'olive ? Vous pouvez déjà commencer par varier les fruits que vous utilisez en misant plutôt sur des variétés anciennes de tomates, telles que la tomate ananas (la jaune), la rose de Berne ou la noire de Crimée, réputées pour être plus savoureuses. Accompagnez-les de fleur de sel de Guérande ou de sel de Maldon, dont le côté bien « crunchy » donnera plus de peps à votre plat.



Vous pouvez également mélanger à vos tomates des fruits de saison, tels que le melon, la pastèque, les pêches et les fruits rouges, notamment les groseilles et les framboises dont l'acidité se marie parfaitement avec les tomates. Arrosez vos salades de vinaigres originaux, au basilic, aux herbes de Provence, aux fruits, au miel ou à la lavande. Intégrez aussi à vos préparations des câpres, des olives noires, des oignons rouges, des croûtons de pain aillés, de la menthe ou des morceaux de pita, le résultat n'en sera que plus original.



M.K