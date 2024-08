AVIS DE DECES - Madame Jeanne Marie JACQUET née MONTAGNON

CHALON-SUR-SAÔNE



Isabelle et Gilles,

Frédéric et Véronique,

Laurent et Lara,

ses enfants ;

ses petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jeanne Marie JACQUET

née MONTAGNON

survenu le 9 août 2024, à l'âge de 90 ans.

Ses obsèques civiles auront lieu vendredi 16 aôut, à 9h15, en la salle omniculte du Crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.

La famille remercie toutes les personnes qui prennent part à sa peine.