Fontaines, deuxième exposition de l’été par des peintres fontenois à la salle Pierre Fénié place de la Mairie.

Par groupe de deux, les peintres fontenois exposent leurs œuvres à la salle Fenié de Fontaines. La première exposition a débuté le 26 juin et s’est prolongée jusqu’au 20 juillet. Ce sont Jean-Luc Durand aquarelliste et Jacques François qui, les premiers, ont accroché leurs toiles. Ensuite et ce, jusqu’au 17 août d’autres peintres et d’autres thèmes.

Peintures à l’huile et aquarelles d’Olympe Debarnot, ses œuvres, elle les réalise selon ses inspirations avec tout ce qui l’entoure : le monde végétal, les lumières, les couleurs, …, le moindre objet qui la surprend, l’étonne, est source de création, d’imaginaire que l’on retrouve dans ses peintures.

Olympe a débuté par la peinture à l’huile et 10 ans après elle s’est consacrée à l’aquarelle avec "l’air" comme élément principal dans ses créations artistiques.

Dans chaque toile, elle y insère un petit détail qui représente l’intérêt qu’Olympe porte aux grands peintres.

Avec les œuvres d’Olympe Debarnot, les visiteurs peuvent voir et admirer les peintures de Jacques Guérin. Pour ses toiles, il utilise la technique de l’aquarelle et la peinture à l’huile. Ses sujets d’inspiration sont divers, personnages en bord de mer, monuments, paysages… On ressent un besoin de liberté, d’invitation au voyage. Fontenois depuis plus de 40 ans, Jacques Guérin vit sa passion pour la peinture, c’est en quelque sorte pour lui un art de vivre.

Cette deuxième session de peintres fontenois laissera sa place dans quelque temps à deux autres peintres issus de la même commune. Jacqueline Salacroup et Elisabeth Clément vont accrocher leurs œuvres à partir du 20 août et ce jusqu’au 14 septembre dans la même salle d’exposition Pierre Fénié.

C.Cléaux