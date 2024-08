La baignade dans l'eau salée, plutôt déconseillée pour vos chiens

L'été, qu'il est bon d'aller se promener à la plage avec Médor ! Si votre canidé aime tout autant la mer que vous, attention néanmoins à la tasse d'eau salée. Non seulement le sel peut irriter la peau de votre toutou, mais il peut également être responsable d'une intoxication alimentaire. Ingérée en trop grande quantité, l'eau de mer trop riche, en chlorure de sodium et transportant parfois des algues toxiques et autres bactéries, risque d'entraîner des désordres de transit, voire une déshydratation.

Après sa baignade, votre compagnon à quatre pattes est sujet à des vomissements, des diarrhées, une hypersalivation, un besoin d'aller uriner trop fréquemment, une démarche tremblante ou carrément des convulsions ? Faites-lui boire immédiatement de l'eau douce et contactez sans tarder le vétérinaire le plus proche.

Pour éviter ce genre de situation, surveillez le plus possible les bains de mer de votre petit protégé et incitez-le, régulièrement, à boire de l'eau douce et fraîche en lui laissant une gamelle à disposition.



Julie Pitaud