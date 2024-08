AVIS DE DECES - Madame Christiane BIENAIME née DEMONGEOT

CHALON-SUR-SAÔNE - LESSARD-LE-NATIONAL



Dominique, Michèle,

Françoise et Jean-Pierre,

ses filles et son gendre ;

Thibault, Morgane et Guillaume, ses petits-enfants ;

ainsi que toute sa famille,

vous font part du décès de

Madame Christiane BIENAIME

née DEMONGEOT

survenu le 11 août 2024,

à l'âge de 92 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 19 août 2024, à 10 heures, en l'église de Virey-le-Grand.

Condoléances sur registre.

La famille remercie toutes les personnes qui prendront part à sa peine.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.