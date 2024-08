Corcelles-les-Arts - Avec la Maison Billy, le vin se raconte chez vous

Originaire de Beaune, Benjamin Billy a baigné dans le monde du vin depuis son enfance. Fort de son expérience personnelle et de sa passion débordante, il a créé la Maison Billy, un écrin dédié à la dégustation et à la découverte des vins de Bourgogne. Entre ateliers sur-mesure et caviste à domicile, Benjamin Billy nous invite à un voyage sensoriel unique.

