AVIS DE DECES - Madame Jacqueline OSTALCZYK

CHALON-SUR-SAÔNE



Christian et Monique OSTALCZYK, Valérie OSTALCZYK, ses enfants ;

Vincent, son petit-fils ;

Thérèse et Roman LAKOMY,

sa sœur et son beau-frère ;

Gilles et Nathalie LAKOMY,

ses neveux,

vous font part du décès de

Madame Jacqueline OSTALCZYK



Un dernier hommage lui sera rendu au cimetière Boucicaut de Chalon-sur-Saône le mercredi 21 août 2024 à 15h15.

Fleurs synthétiques uniquement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.