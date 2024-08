AVIS DE DECES - Monsieur Michel BENDER

GIVRY



Sylviane, sa compagne ;

Anthony et Maria BENDER,

son fils et sa belle-fille ;

Thomas, Salomé, Amalia,

ses petit-enfants ;

Denise et Brigitte,

ses sœurs ;

Jeannine et Jean-Claude,

sa tante et son oncle ;

ainsi que toute la famille

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Michel BENDER

dit « Doudou »

survenu à l'âge de 64 ans.

Un hommage lui sera rendu à la salle du crématorium de Crissey, mardi 20 août 2024, à 11h15.

Michel repose à la chambre funéraire de Buxy.

Ni fleurs ni plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.