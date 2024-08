AVIS DE DECES - Monsieur Alexandre FRANÇOIS

CHÂTENOY-LE-ROYAL



Jacqueline, son épouse ;

Christine et Laurent, Isabelle et Robert, Jean-Michel (†) et Nadine, ses enfants et leurs conjoints ;

ses petits-enfants et leurs conjoints ;

ses arrière-petits enfants ;

son frère, ses sœurs et leurs conjoints ;

ainsi que toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Alexandre FRANÇOIS

Ancien combattant d'Algérie

survenu le 19 août 2024,

à l'âge de 90 ans.

La cérémonie sera célébrée samedi 24 août 2024, à 11h15 en la salle de cérémonies du crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.

Alexandre a rejoint son fils,

Jean-Michel

décédé en 1995.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.