AVIS DE DECES - Madame Christiane MARGUERITTE née LEBLEUX

SAINT-LOUP-GÉANGES



Marie-France et

Édouard SKORUPKA,

sa fille et son gendre ;

Frédéric, Bastien, François et Pierre, ses petits-enfants et leur conjoints ;

ses 8 arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille et ses amis,

ont le regret de vous faire part du décès de

Madame Christiane MARGUERITTE

née LEBLEUX

survenu le 19 août 2024

à l'âge de 94 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 26 août 2024 à 10h30 en l'église de Saint-Loup-Géanges.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Une pensée pour son époux,

André

décédé en 1994 ;

sa fille,

Brigitte

décédée en 2007 et sa fille,

Muriel

décédée en 2016.