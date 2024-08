Carton plein pour les accueils loisirs cet été : l’Orange bleue a accueilli 267 enfants pendant les vacances !

C’est l’heure du bilan de la saison estivale pour les accueils loisirs de l’Orange Bleue (direction Enfance Jeunesse et Famille de Saint-Marcel.

Ce mercredi, Deborah Boucassot, directrice de l’Orange Bleue et Marie-Charlotte Huber, responsable des accueils de loisir (pôle enfance) ont reçu la visite de Monsieur le Maire, Raymond Burdin et de son adjoint en charge des affaires scolaires et de la jeunesse, Jean-François Kicinski afin de revenir sur cet été bien rempli.

En effet, au total ce sont 267 enfants différents âgés de 3 à 12 ans sur les deux mois d’été qui ont été accueilli. (Soit 198 familles concernées du secteur de la Paroisse*).

Au programme, 7 thématiques abordées : Jungle, Sport, Préhistoire, monde aquatique, sous les sunlights, île et pirate, western.

Aussi, les enfants ont pu participer à de nombreuses sorties telles que laser game, équitation ou encore piscine.

Du côté de l’accueil loisirs jeunesse, les « ados » n’ont pas été en reste puisque 54 jeunes de 11 à 17 ans ont été accueilli sur les deux mois d’été.

Enfin, 24 enfants ont pu profiter de quelques jours de vacances à la base nature à Ounans pendant 4 jours et 3 nuits.

Au programme : campement sous tente, baignade, Aqua torpille, canoë kayak.

Vous l’aurez compris, cet été n’a pas été de tout repos pour les 12 animateurs de l’Orange Bleue !

Pour clôturer cette belle saison estivale, les familles qui ont bénéficié des accueils loisirs sont invitées à la kermesse de fin d’été le 29 août prochain de 17h à 20h30 afin de partager un moment convivial avant la fameuse rentrée scolaire.



Amandine Cerrone.

*Paroisse : entente entre les communes de Saint-Marcel, Chatenoy-en-Bresse, Epervans, Lans et Oslon.