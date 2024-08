La douane de Dijon donne 5 tonnes de vêtements à la Croix Rouge Dijon

Confisqués au profit de la douane par jugement du tribunal correctionnel de Dijon, 5 tonnes de textiles sont remises à titre gracieux par la direction régionale des douanes de Dijon à la Croix Rouge française. Il ne s'agit pas de contrefaçons, mais de vêtements de seconde main en bon état qui avaient été utilisés par une organisation de fraude pour dissimuler 800 kg de cannabis dans un camion. Au lieu de les détruire, la douane de Dijon en fait don à une association humanitaire.

Ainsi, ce mercredi 21 août 2024, bénévoles de la Croix Rouge et douaniers déchargent ensemble 10 palettes contenant 5000 kg de vêtements de seconde main, de différentes tailles, compactés sous forme de ballots ou présentés en vrac. Seule condition à ce don : que les vêtements ne fassent pas l’objet d’une revente. La Croix Rouge de Dijon les distribuera gratuitement à ses bénéficiaires dans le besoin.

Ces textiles avaient servi à masquer une fraude mise à jour par les douaniers dijonnais en début d’année. Le 6 janvier, ils avaient découvert 801 kg de cannabis dans un camion espagnol sur l’A6. Lors du contrôle, le chauffeur avait présenté un document faisant état d’un transport de 5 tonnes de produits textiles et déclaré se rendre en Allemagne. En soulevant les ballots de vêtements, les douaniers avaient découvert 20 « valises marocaines », c’est-à-dire des paquets de formes rectangulaires sous plastique de couleur noire contenant du cannabis.

Au total, 161,68kg de résine de cannabis et 639,68 kg de pollen de cannabis avaient été saisis, pour une valeur estimée sur le marché illicite de plus de 5 millions d’euros.

Pour cette belle saisie, les douaniers dijonnais avaient reçu les félicitations du ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire : « Une nouvelle fois, la Douane s’illustre par une saisie exceptionnelle de cannabis rappelant son rôle clé dans la lutte contre le trafic de stupéfiants. Je tiens à féliciter les douanières et les douaniers de Dijon pour leur engagement quotidien au service de la protection de nos concitoyens. »

Le chauffeur espagnol a été jugé en comparution immédiate le 26 janvier dernier à Dijon. Reconnaissant les faits, il a été condamné à 3 ans d’emprisonnement délictuel, à une interdiction du territoire français de 10 ans et à une amende douanière de 5 929 360 €.

La confiscation des textiles, prononcée au profit de l’administration des douanes, a permis d’organiser le don à la Croix Rouge française de Dijon.