Carnet blanc : Félicitations à Lucie et Grégory

Lucie Vernet et Grégory That ont uni leur vie ce samedi 24 Août 2024 en mairie de Châtenoy-le-Royal en présence de leurs enfants, de leurs familles et amis.

Vincent Bergeret premier magistrat de la ville a procédé, ce samedi matin, à l’union par les liens du mariage de :

Lucie Vernet, née le 28 janvier 1984 à Avallon (Yonne), domiciliée à Châtenoy-le-Royal, fille de Jean Vernet et de Florence Brinay,

et Grégory That né le 16 Février 1984 à Roanne (Loire), domicilié à Châtenoy-le-Royal, fils d’Éric That et de Michelle Dufour.

Après lecture des actes rappelant les droits et devoirs des époux, le premier magistrat de la ville a procédé à l’échange des consentements en présence de leurs témoins Margot Vernet et Michaël That.