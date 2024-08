AVIS DE DECES - Monsieur Edmond-Serge BOURBON

CHAMPFORGEUIL - SAINT-MARCEL - LANS - VINON-SUR-VERDON



Christian et Caroline, Pascal et Viviane, Véronique, Jérôme, ses enfants ;

ses petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;

André, son frère ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Edmond-Serge BOURBON

survenu le 20 août 2024,

à l'âge de 89 ans.

Ses obsèques civiles seront célébrées le mardi 27 août 2024, à 9h15, en la salle de cérémonies du crématorium de Crissey.

Edmond-Serge repose à la chambre funéraire de Saint-Rémy.

La famille remercie l'ensemble du personnel de l'EHPAD Nicole Limoge à Ciel pour leur gentillesse et leur dévouement.

Edmond-Serge a rejoint son épouse,

Micheline

décédée en 2023.

Fleurs naturelles uniquement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.