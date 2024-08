26 aout 1944, « Au nom de la Liberté » ne pas oublier les quatre Fusillés du Bois de la Garenne

Dans le cadre de la commémoration du 80e Anniversaire des Fusillés d’Août 1944, la commune de Châtenoy-le-Royal a honoré les quatre victimes de la barbarie nazie : Szymanski, Chanut, Betanzos et Chaplin, assassinées lâchement le 26 août 1944 en bordure du bois de la Garenne, dont une stèle non visible depuis la route de Givry rappelle ce triste évènement.

Devant la stèle Marie Mercier, Sénateur de Saône-et-Loire, Françoise Vaillant, Conseillère Départementale du canton; Vincent Bergeret, Maire de Châtenoy le Royal et Conseiller départemental; Gilles Platret, maire de Chalon sur Saône et Conseiller Régional; Henri Lombard, adjoint au Maire chargé de la vie sportive; Daniel Courtitarat, vice président de la FNACA et son porte-drapeau, ainsi que des membres d’associations châtenoyennes, ont déposé trois gerbes de fleurs.

Comme tout geste de souvenir, il est bon de garder présent dans les esprits ces instants ou des hommes et des femmes, souvent innocents, ont laissé leurs vies pour que la liberté reprenne ses droits afin qu'aujourd'hui nous puissions encore en profiter pleinement. Cette liberté dont le sens est quelque peu détourné de l’utilité commune en cette période ou le sens collectif se doit d’être une obligation morale.

JC Reynaud



La commune de Chatenoy le Royal lance un nouvel appel à la mémoire collective afin de connaître les prénoms des quatre victimes du bois de la Garenne. Toute personne pouvant donner une information sur ce point précis peut s’adresser en mairie de Chatenoy le Royal.