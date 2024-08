A Mellecey, Emergence Originelle équilibre entre chiropraxie et kinésiologie

Le cabinet installé au 5273 de la rue des Carrières à Germolles poursuit sa mue. Avec Anne Vermillet - Kinésiologue et Margaux de Peyerimhoff - chiropracteur, Anne-Catherine Derain vient de les rejoindre.

installée depuis 2017, d'abord à la Maison de santé de Châtenoy le Royal, Anne Vermillet - Kinésiologue, s'est installée en mai 2023 à Mellecey. Un écrin calme au coeur de Germolles qui permet aux professionnelles de trouver un lieu de quiétude plus adapté à leurs pratiques. Anne Vermillet consulte exclusivement sur rendez-vous. Vous pouvez la solliciter au 06 80 04 26 57. Pour rappel, la kinésiologie permet de mieux gérer son stress et son émotion.

Autre professionnelle bien connue, ayant exercé préalablement à Mercurey avant de déménager sur le Clunisois, Margaux de Peyerimhoff, chiropracteur, assure une présence sur le secteur, une journée par semaine. Une manière de répondre présent à une clientèle fidèle depuis de très nombreuses années. Diplômée de l'école de chiropaxie de Paris, Margaux de Peyerimhoff n'a plus à prouver les bienfaits de la chiropraxie sur les muscles, articulations et autres vertèbres.

Attention, compte-tenu de sa présence, là-aussi, c'est sur rendez-vous exclusivement au 06 19 37 12 06.

Nouvelle arrivée au cabinet de Germolles, Anne-Catherine Derain, Kinésiologue, assurera une présence plus dense que son homologue sur le cabinet, de 9h à 20h sauf les mercredi et lundi. Uniquement sur rendez-vous au 06 71 75 97 75, Anne-Catherne Derain propose à ses clients un travail sur le corps et l'inconscient.

