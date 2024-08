Rue Henri Barbusse à Chalon sur Saône, les locataires attendent des explications de l'OPAC de Saône et Loire

Certains locataires affichent près d'un demi-siècle de présence dans cette rue de Chalon sur Saône, c'est dire que le secteur est particulièrement apprécié même si de l'aveu de la plupart, "les conditions se dégradent au fil des ans. On attend de vrais travaux d'isolation de nos logements". Pour autant, l'OPAC de Saône et Loire, bailleur social des lieux, sollicité par info-chalon.com, a insisté sur le fait "que des travaux d'aménagement des abors étaient prévus depuis longtemps". Une nature de travaux que les locataires déplorent méconnaitre. "Le minimum est de savoir ce qu'il se passe et de nous solliciter, parce qu'après tout, nous sommes les usagers".

Concrètement, c'est la construction d'un local poubelle flambant neuf qui a mis le feu aux poudres. Sur les trois entrées, à savoir les 7, 9 et 11, 27 locataires sur les 24 ont signé une pétition, adressée au Président de l'OPAC, pour lui demander des explications. C'est dire que le dossier fait l'unanimité dans ce quartier sans histoire. Un local poubelle qui va prendre "place au milieu de la route" d'où l'incompréhension des locataires. "On comprend bien et c'est tant mieux que l'ancien local qui était accolé au bâtiment soit déplacé mais ils auraient pu le mettre plus loin, sur le terre-plein à quelques mètres" lancent en choeur trois locataires, confiant leurs interrogations à info-chalon.com.

"Le pire, c'est que ça complique déjà les conditions de circulation et de stationnement. Pourquoi ajouter de la confusion lorsqu'on peut l'éviter ?".

D'autres travaux sur le bout de la Henri Barbusse sont en cours, et là encore, les riverains déplorent l'absence d'information sur leur nature, avec la rumeur grandissante de voir des platanes abattus.

Laurent Guillaumé

C'est sur ce petit bout de terrain que les locataires aimeraient voir le futur local de poubelle. "C'est plus logique pour tout le monde, y compris pour le ramassage des ordures ménagères".