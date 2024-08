« Tata », le nouveau roman de Valérie PERRIN, paraîtra en septembre

Les oubliés du dimanche

Changer l’eau des fleurs

Trois

On ne peut s’empêcher d’égrainer les titres de ses précédents romans. Statistiquement, ils ont fait un carton, propulsé le nom de leur auteur en haut de l’affiche. Humainement, ils ont touché, atteint en plein cœur avec ses personnages inoubliables, ses intrigues haletantes, ses naufrages et ses secrets qui nous remuent.

Vivement le prochain. Et le voilà bientôt chez les libraires. Tata : plus de 600 pages d’un univers qu’on a hâte de découvrir et qu’on aura du mal à quitter.

Cette romancière a le cœur fidèle.

Le samedi 28 septembre, elle dédicacera Tata en Bourgogne, plus précisément au refuge animalier ADPA de Gueugnon, dont elle est la marraine dévouée.

Nathalie DUNAND