Champforgeuil : La fin des vacances à "la Maison de Loisirs" marquée par une kermesse.

Après avoir passé le mois d’août à "la Maison de Loisirs", les enfants et les animateurs avaient convié les parents à venir fêter le dernier jour avec eux.

Une kermesse en famille dans le parc de la MDL où se mêlaient rencontres et jeux, il faut préciser que ce mois avait été consacré aux JO.

Kermesse qui s’est déroulée en présence d’Annie Sassignol maire de Champforgeuil, de Fanny Petton 1ère adjointe, Annick Gaudillère adjointe en charge du CCAS et de Céline Cerqueira responsable du Service Enfance Jeunesse. Les animateurs et animatrices ont encadré durant ce mois de vacances une cinquantaine d’enfants, mêlant activités ludiques et sportives à l’image des compétitions des JO 2024.

Les enfants se sont donnés à fond dans ces JO ; 3 semaines de plaisirs, de joie et de sport qui ont conquis les jeunes voire très jeunes athlètes.

Une exposition de photos prises lors de diverses activités a permis aux parents de voir leurs enfants profiter de ces vacances, même si elles se sont passées un peu loin de la mer mais avec une équipe pour s’occuper d’eux qui fait preuve de grandes qualités.

Ensuite les jeux ont laissé place à la danse interprétées par les enfants dans de magnifiques chorégraphies. C'était la grande surprise pour lde nombreux parents.

Toutes bonnes choses se terminent toujours par …. un petit goûter, goûter riche en friandises, n’est-ce pas mesdames, messieurs !

Après ces vacances, place à la rentrée, il faut préparer les activités périscolaires.

C.Cléaux