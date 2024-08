80ème anniversaire de la libération de Saint-Marcel : tout le programme des festivités avec Info Chalon

Rendez-vous donc chez les san-marciaux du 4 au 7 septembre prochain.

Et à anniversaire exceptionnel, programme exceptionnel puisque cette année c’est le 80ème anniversaire de la libération de Saint-Marcel.

Ainsi les festivités et les commémorations débuteront dès le mercredi 4 septembre.

À 18h, les élus se sont donnés rendez-vous aux Chavannes pour un dépôt de gerbe sur les plaques de Julien Leneveu et Raymond Boulay, résistants abattus lors de la seconde guerre mondiale.

À 19h, le traditionnel défilé dans les rues de Saint-Marcel prendra le départ, place de la mairie.

Le lendemain, le jeudi 5 septembre, c’est la colonne de la libération qui est attendue chez les san-marciaux.

En effet, le département de Saône et Loire a décidé cette année de reconstituer un convoi de 80 véhicules d’époque et personnels en tenue (militaires et civils) à l’occasion de cet anniversaire. Ce convoi traversera 11 villes.

Plus d’informations sur cet événement ici.

Ainsi entre les passages à Sennecey-le-Grand et à Chalon sur Saône c’est donc à 11h15 que le convoi arrivera sur les terres de maraîchers.

C’est place des droits de l’homme que les concitoyens pourront admirer le spectacle.





Le samedi 7 septembre, place à la fête !

Dès 19h, vous pourrez venir vous déhancher au bal de la libération.

À 22h15, le tant attendu feu d’artifice sera de la partie pour le plus grand bonheur des petits mais aussi des grands !

Et tradition oblige, le flan sera ensuite offert par la Municipalité au sein de la salle Jarreau.

Comme chaque année, en parallèle de la fête, des manèges seront présents place des droits de l’homme du 5 au 9 septembre.

Aussi, les anciens sont invités à déguster le « flan des anciens » au sein de la salle des fêtes le lundi 9 septembre à 15h.

Vous l’aurez compris, la ville de Saint-Marcel a vu grand pour ce 80ème anniversaire et compte sur la présence de tous ses administrés pour partager cette belle fête de la commune !

Pour ne rien louper de l’actualité de Saint-Marcel, c’est par ici.



Amandine Cerrone.