A Saint Jean de Vaux, un esprit village unique en son genre

Saint-jean-de-Vaux, c'est un vrai village Gaulois. Et ça, on ne peut lui retirer ce côté totalement atypique, tant dans la Vallée des Vaux, que dans l'ensemble de l'agglomération chalonnaise. Avec ses quelques 400 habitants, le village pourrait comme tant d'autres, être victime d'une désertification et d'un abandon de volontés. C'est bien tout le contraire, au point même qu'un certain nombre de nouveaux habitants ont été motivés par ce côté atypique. Alors au coeur de l'été, sur l'initiative de Jocelyne Frater, sur la Place des Tilleuls, c'est tout le village qui s'est retrouvé fin juillet. Une initiative qui a trouvé un large écho auprès de toutes et tous, chacun amenant chaises, tables et autres barnums. Près d'un quart du village s'est retrouvé au beau milieu des vacances, sous les gouttes, pour un moment de partage dont Saint Jean de Vaux a le secret.