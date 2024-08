AVIS DE DECES - Thivan MUSSET

SAINT-MARCEL - CHÂTENOY-EN-BRESSE



THIerry MUSSET,

VANessa ANDREETTO,

ses parents ;

Elise et Elsa,

sa sœur et sa nièce ;

ses grands-parents ;

ses oncles et tantes ;

ses cousins et cousines ;

et ses nombreux amis,

ont l'immense douleur de vous faire part du décès de

Thivan MUSSET

survenu à l'âge de 21 ans.

Ses obsèques civiles auront lieu le vendredi 6 septembre

à 14 heures en la salle communale de Crissey, rue de Saône.

Ni fleurs, ni plaques.

Thivan repose à la chambre funéraire d'Ouroux-sur-Saône,

ZA du Pranet.

Une urne à dons sera mise à votre disposition aux profits d'associations.

La famille remercie toutes les personnes qui prennent part à sa peine.

À l'issue de la cérémonie la famille tient personnellement à inviter les personnes qui le désirent à partager le verre du souvenir.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.