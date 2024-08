POLLENS - La Saône et Loire en alerte rouge

Attention aux pollens d'ambroisie qui sont très présents dans l'air et gênent de plus en plus les allergiques le long de la vallée du Rhône. La situation est critique et le risque d'allergie est élevé dans 12 départements allant de la Nièvre au Gard. Dans les départements autour, le risque d'allergie est moyen. Le temps ensoleillé, chaud et venteux favorisera la dispersion des pollens dans l'air ces prochains jours.

Le risque d'allergie sera plus faible pour les autres herbacées en floraison (graminées, plantain, armoise et orties (urticacées)) même si dans certains départements le mélange de ces pollens pourra faire monter le risque d'allergie global au niveau moyen.

Source Pollens.fr