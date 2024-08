Commémoration du 80ème anniversaire de l’incendie des Ponts à Granges. Vernissage de l’exposition photographique permanente « Le hameau des Ponts au cœur de la seconde guerre mondiale ».

Pour marquer à tout jamais et perpétuer le souvenir de la destruction par les flammes du hameau et pour commémorer ce 80ème anniversaire de l’incendie des Ponts, la commune a inauguré l’installation d’une exposition permanente à l’angle de la rue de Bourgogne et de la matérialisation officielle de l’emplacement de la ligne de démarcation ce dimanche 25 août 2024.

En présence d’Arnaud Sanvert député, de Rémy Rebeyrotte ancien député, de Gilles Platret maire de Chalon sur Saône, de Dominique Lanoiselet conseillère départementale et maire de Buxy, de Sébastien Joly président des Combattants Volontaires de la Résistance (CVR), des maires des différentes communes, des gendarmes de Givry et des habitants, Antonio Pascual maire de Granges a expliqué le déroulement de la cérémonie d’inauguration, rappelant la particularité de l’emplacement choisi pour l’exposition permanente.

Le lieu n’est pas banal pour 3 raisons : il est à la fois sur la ligne de démarcation mais en plus sur la commune de La Charmée et appartient à la commune de St Désert !

Pour des raisons de sécurité, Monsieur le maire a précisé que seules les autorités iraient au pied de la fresque.

Monsieur Gilles Platret maire de Chalon s’est adressé à l’assemblée remerciant monsieur le maire. Il a rappelé les deux grands thèmes : La ligne de démarcation et les évènements liés à ces jours du 80ème anniversaire, les 24 et 25 août 1944, quelques mots, se réservant pour sa conférence prévue après les réceptions officielles.

La parole a été donnée à Madame Dominique Lanoiselet conseillère départementale représentant le président départemental André Accary. Elle voit en cette plaque un outil pédagogique pour transmettre aux générations suivantes le souvenir…

Le cortège avec les porte-drapeaux des différentes instances s’est rendu sur la place.

Monsieur le maire et Madame la conseillère départementale ont dévoilé la fresque commémorative.

Cette exposition permanente vient compléter la mise en place d’un pupitre et d’un poteau gravé comme totem mémoriel afin de garder en mémoire celles et ceux qui ont combattu au sein des forces résistantes dans ce lieu marqué par la ligne de démarcation et de durs combats.

Pour la deuxième phase de cet évènement, l’ensemble des personnes présentes se sont rendues devant la stèle érigée en mémoire de Théodore Bouquain et André Lambert fusillés par les allemands le 25 août 1944 pendant l’incendie du village et de Pierre Mercier résistant assassiné le 27 décembre 1943.

Un dépôt de gerbe a été suivi des sonneries réglementaires marquées par une minute de silence et l’hymne national.

Tous se sont retrouvés sous le chapiteau où s’est déroulée la conférence présentée par Gilles Platret, à la fois historien et fils de Denise Platret, née en 1933, qui a vécu le grand drame de la guerre depuis la ferme familiale située à Granges. En juillet 1940, le village s’est retrouvé coupé en deux par la ligne de démarcation.

Gilles Platret va raconter, expliquer presque jour après jour le déroulement de cette période noire de ce lieu, l’angoisse et la peur de ceux qui habitent ce hameau coupé en deux.

Durant cette conférence, on sent comment la tension est montée dès les ordres de repli donnés par Hitler le 17 août, la débâcle chez les allemands mais aussi toutes les exactions commises tuant, brûlant tout sur leur passage et les accrochages avec la résistance pas toujours bien organisée.

Denise, sa maman, interviendra à plusieurs reprises apportant et ou corroborant les faits énoncés par Gilles son fils.

Un autre témoignage, celui de Georges, 5 ans à l’époque, que ses parents avaient envoyé aux Ponts chez sa tante qui tenait le bistro et qui s’est retrouvé malgré lui témoin des horreurs qui se sont déroulées.

Gilles Platret a fait écouter des enregistrements d’interviews faits auprès d’anciens du pays sur ces évènements qui ont conduit à la mort de deux des leurs et l’incendie du village.

Les impacts de balles sont la preuve encore visible aujourd’hui sur le toit du puits communal des échanges terribles entre les occupants et le maquis.

Granges et les Ponts seront libérés le 5 septembre 1944.

Après la conférence, Gilles Platret a dédicacé son livre "J'ai grandi sur la ligne de démarcation".

Une commémoration qui s’est terminée par un moment convivial et d’échanges entre les participants.

C.Cléaux