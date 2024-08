A Saint Loup Géanges, les méandres naturelles de la Dheune reprennent du service

Signe que l'Homme écoute bien davantage la nature qu'auparavant, ce sont les travaux de réméandrement de la Dheune et notamment dans le secteur de Saint-Loup Géanges avec l'intervention du Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin Versant de la Dheune.

Il y a une cinquantaine d'années, le moment était celui d'une emprise totale de l'Homme sur les espaces naturelles. De lourds travaux visant à effacer les méandres avaient été menés ici ou là, au point de donner un aspect très longiligne à nos rivières. Plusieurs décennies après, le bilan est désastreux pour les écosystèmes mais aussi dans le cadre de la préservation des ressources en eau. Le Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin Versant de la Dheune a entrepris une longue marche en arrière, comme une volonté d'effacer les erreurs du passé.

Marc Labulle, Président du Syndicat s'est rendu ce jeudi matin sur site, afin de mieux prendre la mesure des travaux entrepris. Des travaux qui reprennent en quelque sorte, ceux déjà entrepris avec succès sur la commune de Palleau. Pour rappel, le Syndicat du bassin versant de la Dheune intervient sur 9 intercommunalités jusqu'à Nuit Saint Georges, et concerne 134 communes.

Redonner aux anciens méandres de la Dheune leur vie passée. "Les travaux consistent à remettre en eau complètement ce méandre en modifiant le tracé de la rivière pour revenir à un état proche de l’origine. Ce qui fera « gagner » plus de 160 mètres de linéaire de rivière, une mosaïque d’habitat favorable aux espèces locales et une végétation rivulaire adaptée sur ces berges. Il sera également mis en place un abreuvoir et des clôtures afin de garantir le maintien du pâturage sur le site tout en évitant la divagation des bêtes dans la rivière" insiste Nicolas Amendola, responsable du syndicat.

Un travail en amont a été mené en terme de discussions avec les propriétaires du foncier mais aussi les exploitants agricoles. Une négociation afin que le projet soit totalement partagé, tant par les pouvoirs publics que par les principaux usagers.

45 000 euros ont été mobilisés, co-financés par l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse et la Région Bourgogne-Franche Comté.

En terme de potentialité, Nicolas Amendola a rappelé qu'une trentaine de méandres naturelles pourrait reprendre vie sur ce bassin de la Dheune.

Laurent Guillaumé