AVIS DE DECES - Madame Gisèle GUYENNOT née GENIEUX

CHÂTENOY-LE-ROYAL



Christiane GUYENNOT,

Josette et Daniel VEAU,

ses enfants ;

Karine et Emmanuel,

Yannick et Julie,

ses petits-enfants ;

Mathéo, Zacharie, Anissa, Tim, Lilya, ses arrière-petits-enfants chéris ;

Charlie, Anaelle,

Bernard et Colette GENIEUX, Françoise GIRAUD et Edgar BADON, son frère, ses belles-sœurs et son beau-frère ;

ses neveux, nièces, cousins, cousines ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Gisèle GUYENNOT

née GENIEUX

survenu le 27 août 2024,

à l'âge de 92 ans.

La cérémonie d'adieu sera célébrée mercredi 4 septembre 2024, à 13h15, en la salle de cérémonies du crématorium de Crissey.

Fleurs naturelles uniquement.

Gisèle a rejoint son époux,

Robert

décédé en 2014.