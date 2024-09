AVIS DE DECES - Monsieur Philippe DOUSSOT

SASSENAY - VIREY-LE-GRAND - CHALON-SUR-SAÔNE - SAINT-BOIL



Marie-Laure, son épouse ;

Déborah, sa fille ;

Jacqueline Doussot,

sa maman ;

Rémy et Janine Balland,

ses beaux-parents ;

Alain et Françoise,

son frère et sa belle-sœur ;

ses neveux et nièces ;

ainsi que toute sa famille et ses amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Philippe DOUSSOT

survenu le 29 août 2024,

à l'âge de 66 ans.

Ses obsèques seront célébrées le samedi 7 septembre 2024, à 11 heures, en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.

Des dons pourront être recueillis pour la recherche contre le cancer.

La famille remercie les infirmières de Sassenay pour leur professionnalisme et leur empathie.

La famille rappelle à votre souvenir

Robert DOUSSOT

son père, décédé en 1987 ;

Noël BLANC

son neveu, décédé en 2007 ;

Jacques DOUSSOT

son frère, décédé en 2023.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.