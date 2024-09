Van71, le service d’accompagnement numérique du Département de Saône-et-Loire, repart en tournée

Van 71, le service de proximité du Département de Saône-et-Loire soutenu par l’État, sillonne les routes du territoire pour accompagner les habitants dans l’utilisation des outils numériques. Du 3 septembre au 10 octobre, il se rendra à Varenne-Saint-Germain et Saint-Agnan les mardis ; Simard et Allériot les mercredis ; et Ciry-le-Noble et Fontenay les jeudis.