531 enfants pour cette rentrée scolaire 2024 en maternelles et primaires

Du soleil, des enfants, des enseignants et des parents, quoi de plus classique pour une rentrée scolaire sous les yeux du maire et de son adjointe aux affaires scolaires avec en plus l’installation par le Grand Chalon, dans chaque classe primaire, d’un écran numérique interactif. ( voir notre article sur ce sujet)

Châtenoy-le-Royal comme on le sait possède trois groupes scolaires sur son territoire communal :

le groupe Berlioz, place Hector Berlioz avec son école maternelle et son école primaire dirigées par Xavier Houillon avec au total 184 enfants répartis dans les huit niveaux (67 en maternelle et 127 en primaire).

le groupe Cruzille, place Jules Ferry avec son école Maternelle dirigées par Amélie Gicquel avec 63 enfants dans les trois niveaux et l’école Primaire placé sous la direction de Christelle Bretin comprenant 119 enfants dans les cinq niveaux de primaires et 6 enfants en classe dite ULIS

le groupe Jean Rostand avec son école maternelle 8 bis rue du Bourg et dirigée par Laurence Perrot qui comprend 61 enfants pour les trois niveaux et l’Ecole Primaire au 8 ter rue de Bourg sous la responsabilité de Frédéric Laurent ayant 104 enfants.

Comme il est d’usage, le Maire Vincent Bergeret est venu saluer les enfants, les enseignants et les ATSEM dans les différents groupes. Il était accompagné par son adjointe aux Affaires scolaires, Marie Thérèse Boissot. « Une situation stable au regard de la rentrée de 2023. » précisera la maire. L’occasion également de faire un point sur les différents travaux réalisés au cours de l’été et de revoir certains à finaliser.

En tout état de cause les classes étaient remplis d’un sérieux pour entendre les directives des enseignants quant aux cours et préaux ils étaient bien joyeux à l’heure de la première récréation de l’année scolaire.

JC Reynaud