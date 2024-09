FONTAINES : Un franc succès pour le Forum des associations au parc Sainte Suzanne samedi matin 31 Août 2024.

17 associations présentes pour faire la promotion de leurs activités auprès des habitants de Fontaines et des alentours.

Le forum de la vie associative et sportive s’est tenu samedi 31 Août 2024 dans le parc Sainte Suzanne juste à côté de la mairie, lieu tout à fait adapté pour un bon déroulement de cette manifestation.

Les nombreux visiteurs ont été accueillis à l’entrée du parc par Philippe Gelin adjoint à la vie associative et responsable de cette manifestation.

Nelly Meunier-Chanut maire de la commune est venue saluer les membres des diverses associations présentes à ce forum. Il est vrai que le forum est un moment privilégié pour rencontrer, échanger et montrer toutes les activités que peuvent pratiquer les enfants et adultes du village. Les adjoints et les conseillers municipaux ont eux aussi rendu visite aux associations.

17 associations sportives, culturelles et autres pour le bien-être de la population ont répondu présent montrant ainsi un cœur de village dynamique, convivial et accueillant pour les nouveaux habitants qui viennent d’emménager sur la commune.

Une petite démonstration de sculpture sur pierre par Michel Bonnot de Fontaines Patrimoines.

Certaines, comme le foot, n’ont pas hésité à faire appel à la mascotte du club pour attirer les jeunes enfants.

Le corps des pompiers (AVSP) était sur le site et toujours prêt à faire de l’initiation ou tout du moins des démonstrations en direction des plus jeunes afin de susciter des vocations.

On pouvait noter la présence des membres qui vendaient des brioches au profit d’Octobre rose.

Chaque association a mis tout en œuvre pour intéresser le plus de monde possible même si après les JO certains sports sont plus prisés que d’autres.

Des associations dont la liste est facile à trouver sur le site de la mairie de Fontaines. Cliquer sur : c'est ici

Fontaines, c’est aussi une exposition de 6 peintres fontenois durant toute la saison estivale qui va se terminer avec Jacqueline Salacroup et Elisabeth Clément le 14 septembre (article à lire sur Info Chalon).

et le festival du cirque La planche à clous présenté par Boumkao du 26 au 29 septembre.

C.Cléaux