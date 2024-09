Jade André a fêté ses 20 ans et toujours l'étoffe d'une reine

C'est entourée de ses amis et de sa famille que celle qui a été élue reine du Carnaval de Chalon-sur-Saône 2024 a soufflé sa vingtième bougie, le samedi 31 août. Plus de détails avec Info Chalon.

Jade André vit un vrai conte de fées. Depuis qu'elle a été élue reine du Carnaval de Chalon-sur-Saône 2024 le samedi 13 janvier dans une Salle Marcel Sembat archicomble, notre jeune reine de beauté multiplie les manifestations, comme les repas de comité de quartier ou les lotos.

Samedi 31 août, jour de ses 20 ans, elle a passé une belle journée, entourée de ses amis les plus proches et de sa famille. L'occasion pour Jade de nous toucher quelques mots.

«Je suis contente de répondre présente aux différentes manifestations auxquelles je suis invitée, j'aime aller à la rencontre des habitants des différents quartiers et je suis toujours très bien entourée par les élus qui se montrent bienveillants», déclare la jeune femme.

«Hâte de défiler lors de la Vague le 15 septembre en compagnie de mes amis conscrits de la classe en 4 !», poursuit cette dernière.

Et à la question de savoir si c'était refaire, voici ce que Jade nous répond : «Oui car c'est une expérience enrichissante qui ne m'apporte que du positif et qui me prépare pour l'avenir dans la vie sociale et professionnelle».

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati