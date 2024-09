L’exposition des toiles des 6 peintres fontenois se termine avec les œuvres de Jacqueline Salacroup et Elisabeth Clément.

La troisième exposition à la salle Pierre Fénié d’un programme estival consacré aux peintres fontenois.

Après les peintures à l’huile, aquarelles, … de Jean-Luc Durand, Jacques François, Olympe Debarnot et Jacques Guérin, ce sont les œuvres de Jacqueline Salacroup et d’Elisabeth Clément que les visiteurs peuvent voir en ce moment à la salle Pierre Fénié de Fontaines et ce jusqu’au 14 septembre.

Jacqueline Salacroup, chalonnaise de naissance, a toujours aimé dessiner et peindre. Cette autodidacte s’est totalement consacrée à la peinture lors de sa retraite et a pris des cours de perfectionnement. Ses domaines de prédilection qu’elle couche sur la toile sont de jouer avec la couleur, ses souvenirs de voyage, la matière, les fruits, les animaux. Plus particulièrement tournée vers la peinture à l’huile, elle a touché un peu au pastel sec, technique qu’elle apprécie.

Elisabeth Clément est originaire de Lyon. Depuis son enfance, elle aimait bien dessiner et elle a pris des cours lorsqu’elle était étudiante. Après avoir élevé ses enfants elle s’est remise à la peinture à l’atelier des Beaux-Arts à Lyon. Elisabeth Clément donne du mouvement, de la couleur dans ses peintures, elle utilise beaucoup son ressenti qu’elle reproduit sous forme abstraite.

Deux peintres, deux styles très riches en détails, en expressions personnelles avec toujours un fond support plus concret sur lequel elles laissent aller leur imagination.

Exposition à voir absolument à la salle Fénié de Fontaines.

C.Cléaux