35ème rentrée pour le KARATHAÏ Chalon - Toutes les infos pour la reprise

( Karaté Full Contact / Muay-Thaï / Kick-Boxing / MMA-Karaté Mix / Lady-Boxing / Cross-Fight )



Le club est ouvert les lundi, mercredi, jeudi à partir de 17h00. Les mardi et vendredi entre 12h et 14h et enfin le samedi !



18 cours hebdomadaires sont enseignés par des professeurs et coachs diplômés d'état et instructeurs fédéraux !



La pratique commence à partir de 8 ans, les cours sont mixtes, à part bien entendu pour le Lady-Boxing.

Nouveauté : cette saison, nous avons ouvert un cours spécial plus de 40 ans !



Venez découvrir notre club lors d'une séance aux heures des cours !