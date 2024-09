La salle Guénot de Champforgeuil lieu de rendez-vous pour le Forum des associations ce samedi 31 août.

On aurait pu croire qu’il y avait peu d’associations présentes à l’énoncé des noms : l’Association Sport Loisirs Culture, Tous ensemble, Le Rucher amateur du Champ Liard, "Campo au fil de l’eau", "Les Lézards au soleil", "Pleins et déliés", mais il n’en était rien avec l’Association Sport Loisirs Culture qui regroupe plus d’une douzaine d’activités.

En effet les habitants de Champforgeuil et des environs pouvaient à loisir choisir parmi les activités proposées par cette importante association. On y trouve la ludothèque, de l’informatique, des travaux manuels, de la couture, des jeux de société adulte, le tarot, le club de bienvenue, de la poterie, de la gym d’entretien, du squash, le club de lutte, les balades et randonnées.

Les visiteurs petits et grands ont pu s’exercer et tester leurs capacités à grimper sur le mur d’escalade du club "Les Lézards au soleil", le tout bien encadré par les membres du club. Même les tous petits ont leur mur créé depuis peu avec la section Baby.

Un petit passage au stand des apiculteurs amateurs du Champ Liard et on se laisse tenter par le doux nectar récolté par nos amies les abeilles.

Annie Sassignol maire de Champforgeuil, Sophie Clément vice-présidente du département, Alain Gaudray conseiller départemental et Loïc Basset-Bougain président d’Asso71, Daniel Chapuis adjoint à la mairie ont fait le tour des stands, une présence montrant tout l’intérêt porté par les élus et les autorités d’être présents aux côtés des associations.

Loïc Basset-Bougain a rappelé qu’Asso71 était constitué de personnes disponibles pour répondre à toutes les questions que peuvent se poser les responsables d’associations.

Un forum bien réussi à l’image du dynamisme des associations de la commune.

C.Cléaux