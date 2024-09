L’égalité d’accès aux services publics de l’éducation et de la santé : mensonges de l’extrême droite, cohérence de la gauche et des écologistes

L’éducation et la santé n’échappent pas à l’imposture du Rassemblement National. Dans un communiqué du député de la première circonscription de l’Yonne, on y retrouve l’exercice favori de ce parti d’extrême droite : tordre la réalité et communiquer à tort et à travers.

Les parents qui veulent savoir si leurs enfants auront des enseignants toute l’année vont être déçus. Contrairement au Nouveau Front Populaire qui propose une meilleure rémunération, la titularisation des contractuels ou encore la création d’un vivier de remplaçants, le RN ne défend pas l’école de l’égalité.

A s’en tenir au programme du RN, l’augmentation des salaires n’est plus prioritaire mais uniquement réservée au début de carrière. Les enseignants vont aussi très vite comprendre que l’obligation de remplacer les collègues absents sans rémunération supplémentaire m’amélioreront pas leur pouvoir d’achat. Pire, leurs conditions de travail se dégraderont. Qui voudrait travailler plus sans être payé ?

Que le RN balaie devant sa porte et ne reporte pas sur les autres formations politiques la logique comptable qu’il prône lui-même en matière d’éducation. A la lecture du programme de l’extrême droite, on peut craindre une réduction des postes enseignants, hors zones rurales, pour tenir compte de la baisse de la population.

Soyons sérieux et honnête. Dans la pure tradition de l’extrême droite, le RN n’a jamais eu l’ambition d’améliorer la vie des gens, notamment des plus fragiles !

Quand on a la volonté politique de protéger les enfants, les enseignant-es et d’apaiser les parents, on ne manipule pas les valeurs politiques comme des produits marketings.

Seule, la gauche et les écologistes sont en mesure de sortir les Françaises et Français de l’impasse. Par exemple, la majorité de gauche et écologiste du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté a mis en place une tarification sociale des cantines. Tous les enfants mangent à leur faim quel que soit le revenu des familles, sans hausse des tarifs cette année et avec plus de produits biologiques et locaux dans les assiettes.

La présence des députés RN aux lotos, vide-greniers et autres fêtes de villages masque mal l’absence bien réelle d’ambition pour une politique de santé pour tous quand on regarde de plus près son programme et ses votes !

Toutes ses propositions, en matière de lutte contre les déserts médicaux, sont déjà appliquées. Alors que ces mesures sont nettement insuffisantes à satisfaire les besoins en santé des habitants, que fait le RN ? Pire encore ! Ses députés renoncent à mettre en œuvre des solutions quand l’opportunité se présente à l’Assemblée nationale.

En votant contre la possibilité de réguler l’installation des médecins dans les zones déjà bien pourvues, les députés RN ont contribué à bloquer l’installation de médecins dans les villes moyennes et les campagnes où nous manquons pourtant cruellement de soignant-es. Enfin, la préférence nationale appliquée au secteur de la santé est un danger évident : en excluant les médecins d’origine étrangère, nos hôpitaux et nos territoires seraient privés de ressources très précieuses pour nous soigner.

L’extrême droite ne fera in fine que contribuer à la dégradation et au recul des services publics.

Claire Mallard, présidente du groupe Écologistes & Solidaires

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté